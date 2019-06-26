Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı - ŞANLIURFA

İki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı - ŞANLIURFA

- Hastanede polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması - Zırhlı araçlardan görüntüler - Hastaneye gelen ambulanslar - Hastanenin acil servisindeki yoğunluk - Ambulansla getirilen yaralıların hastaneye alınması Şanlıurfa 'da iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.Yaslıca Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Atlı ve Karaçizmeli ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı.Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine her iki aileden 8 kişi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa 'daki hastanelere sevk edildi.Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavganın ardından olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.Öte yandan, kavganın 24 Mart'ta aynı mahallede, İmam Atlı (63) ve Ziya Karaçizmeli'nin (45) bir evde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili olduğu ileri sürüldü.

Acil Servis İlk Müdahale Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı