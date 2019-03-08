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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - ISPARTA

İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - ISPARTA

- İki aile arasında silahlı kavga - 3 yaralı - Gül Petek Sanayi Sitesi'nde kavganın yaşandığı hurdacıdan detaylar Isparta 'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Kavgaya karıştığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındıISPARTA (AA) - Isparta 'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Gül Petek Sanayi Sitesi'nde bulunan hurdacıda aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri pompalı tüfekle karşı tarafa ateş açtı.Yaralanan S.G. C.G. ve E.G. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hastane Silahlı Kavga Sparta Pompalı Tüfek 

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