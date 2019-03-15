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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı (3) - DİYARBAKIR

İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı (3) - DİYARBAKIR

- Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri - Polisin olay yerinde inceleme yapmasıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri Hani ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı yakınında karşılaştı.Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Yaralılar Hani Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Soruşturma sürdürülüyor.

Polis Silahlı Kavga 

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