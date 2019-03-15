İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı (2) - DİYARBAKIR
- Hastahaneye getirilen yaralılardan detaylar Diyarbakır 'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan iki ailenin fertleri Hani ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı yakınında karşılaştı.Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Yaralılar Hani Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Soruşturma sürüyor.
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