İki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı



- Malatya'da akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada 1 kişi yaralandı. Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde yaşandı.İddiaya göre, Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada B.P. tarafından açılan ateş sonucu H.P. (21) başında hafif şekilde yaralanırken, B.P. olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.P. daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde ve H.P.'ye ait olduğu belirtilen otomobilde inceleme yaparken,olayın şüphelisi B.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (HE-

