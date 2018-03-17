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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İki aile arasında kavga çıktı: 2 ölü

İki aile arasında kavga çıktı: 2 ölü

Hastane önünden detay

Cenaze 

-Cenazelerin taşınması

( VAN ) VAN

- Van’ın Özalp ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 14.30 sıralarında ilçenin Aşağı Akçaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada A.T. (54) ile K.O. (35) yaralandı. Yaralılar Muradiye Devlet Hastanesine getirilirken yolda hayatını kaybetti. 2 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Muradiye Devlet Hastanesi morguna alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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