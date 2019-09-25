Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki aile arasında bıçaklı kavga: 2 ölü, 3 yaralı - GAZİANTEP İzle

İki aile arasında bıçaklı kavga: 2 ölü, 3 yaralı - GAZİANTEP İzle

- Adli Tıp Kurumu - Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen polisler - Cenazenin araca konulması - Hayatını kaybeden Ümit Kaya'nın fotoğrafı Gaziantep 'te iki aile arasında bıçaklı kavga: 2 ölü, 3 yaralı - Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.İddiaya göre, Cinderesi Mahallesi'nde, kuzen olan Fatih ve Zülfiye Kaya çifti arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmaya diğer aile bireylerinin de katılmasıyla bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit ve İmam Kaya, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin andından yakınlarına teslim edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis Hastane Bıçaklı Kavga 

İlgili Foto Galeriler
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı