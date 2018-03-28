Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
IKBY ve İran arasındaki geçiş noktalarının durumu - SÜLEYMANİYE

IKBY ve İran arasındaki geçiş noktalarının durumu - SÜLEYMANİYE



: - Irak merkezi hükümetinden gelen heyetten detaylar - Irak Sınır Kapıları Operasyon Sorumlusu ve heyete başkanlık eden Şakir Abbas ile röportajIKBY ve İran arasındaki geçiş noktalarının durumu - Irak merkezi hükümetinden bir heyet, IKBY ve İran arasında gayriresmi geçişler için kullanılan Sertek - Pişte noktasının gümrük kapısına dönüştürülmesi için incelemeler yaptıSÜLEYMANİYE (AA) - Irak merkezi hükümetinden bir heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve İran arasında gayriresmi geçişler için kullanılan sınır noktasının gümrük kapısına dönüştürülmesi için incelemelerde bulundu.Heyet, Süleymaniye vilayetinin Derbendihan ilçesindeki Sertek - Pişte gayriresmi geçiş noktasına gelerek, buradaki yerel yetkililerle görüştü, geçiş noktasının altyapısını inceledi.Irak Sınır Kapıları Operasyon Sorumlusu ve heyete başkanlık eden Şakir Abbas, inceleme sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçiş noktasının uluslararası gümrük kapısı haline gelmesi için uygun bir mekanizmanın kurulmasını yerinde takip ettiklerini belirtti.
Abbas, incelemelerin sona ermesinin ardından bir rapor hazırlayıp, Bağdat'taki ilgili yetkililere sunacaklarını söyledi.

Heyet Başkanı Abbas, IKBY ve İran sınırı üzerinde birden fazla gayriresmi geçiş noktası olduğunu hatırlatarak, bunların da yine resmileştirilmesi için çalışmaların olumlu yönde devam ettiğini kaydetti.
Sınırdaki incelemelere katılan Süleymaniye Vali Temsilcisi Salar Abdullah ise Sertek'in yanı sıra vilayet sınırları içerisinde gümrük kapısına dönüştürülmeyi bekleyen 3 geçiş noktasının daha olduğu bilgisini verdi. - Mevcut gümrük kapılarıİran, hem Irak merkezi hükümeti hem de IKBY ile toplamda bin 450 kilometrelik sınır hattı üzerinde 8 gümrük kapısına sahip.IKBY ile İran arasında Süleymaniye vilayetinde Pervezhan, Başmak ile Erbil vilayetinde Hacı Omeran olmak üzere 3 sınır kapısı bulunuyor. Sınır kapılarının hepsi uluslararası olup hem ticari hem de yolcu geçişleri için kullanılıyor. Resmi 3 gümrük kapısının yanında IKBY ve İran arasında Sertek, Seyranbend, Kele ve Tevela adında 4 gayriresmi geçiş noktası da mevcut.Irak merkezi hükümetinin ise İran'la Basra vilayetinin doğusunda Şelemçe, Misan vilayetinde Eş - Şib, Vasit vilayetinde Zarbatiye, Diyala vilayetinde Somer ve Munduriye kara sınır kapıları yer alıyor.

Muhabir Uluslararası Gümrük Kapısı Sınır Kapısı Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş ProvasıSınırda Savaş Provası
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı