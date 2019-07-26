- IKBY Güvenlik Konseyi Erbil saldırısının detaylarını paylaştı



- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Güvenlik Konseyi, 17 Temmuz'da Erbil kentinde Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği ve 2 Iraklının da hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyen teröristlerin itiraflarını yayınladı. IKBY Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Türk diplomat Osman Köse ile Irak vatandaşları Neriman Osman ve Beşdar Ramazan’ın hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyenlerin kısa süre içerisinde yapılan operasyonla yakalandığı belirtildi. Güvenlik Konseyi, saldırının baş faili Mazlum Dağ ile birlikte 3'ü Türk, 3’ü Irak uyruklu 6 şüphelinin itiraflarının yer aldığı video ve restorandaki saldırı anının görüntüleri di yayınladı. Saldırının aylar önce planlandığı kaydedilen açıklama, saldırı planının terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Botan kod adlı Fatih isimli kişi tarafından Kandil’de hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, saldırganların Osman Köse’yi hedef aldıkları, 2 Irak vatandaşının da Köse’nin koruması sanılmasından dolayı öldürüldüğü

