IKBY, gelecek yıl yapılacak nüfus sayımına 'çekinceli' yaklaşıyor - ERBİL
IKBY, gelecek yıl yapılacak nüfus sayımına "çekinceli" yaklaşıyor - ERBİL - IKBY Planlama Bakanı Dara Reşid Mahmud'un basın açıklaması - Irak Başbakanlık Müsteşarı Mehdi Allak'ın basın açıklaması ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Planlama Bakanı Dara Reşid Mahmud, gelecek yıl yapılması planlanan nüfus sayımına dair çekinceleri olduğunu söyledi.
Mahmud, Irak Başbakanlık Müsteşarı Mehdi Allak ile Erbil 'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Ekim 2020'de yapılması öngörülen nüfus sayımına ilişkin açıklamalarda bulundu.Irak'ta 20 yıl aradan sonra yapılacak sayıma dair Mahmud, "Şu an ülkede istikrar sağlanmış değil. Bu nedenle sayımın uygun koşullarda yapılmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.Irak Başbakanlık Müsteşarı Allak da nüfus sayımında belirlenen süre çerçevesinde çalışacaklarını, işlemlerin açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için çaba harcayacaklarını söyledi.
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