Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
IKBY, gelecek yıl yapılacak nüfus sayımına 'çekinceli' yaklaşıyor - ERBİL

IKBY, gelecek yıl yapılacak nüfus sayımına 'çekinceli' yaklaşıyor - ERBİL

IKBY, gelecek yıl yapılacak nüfus sayımına "çekinceli" yaklaşıyor - ERBİL - IKBY Planlama Bakanı Dara Reşid Mahmud'un basın açıklaması - Irak Başbakanlık Müsteşarı Mehdi Allak'ın basın açıklaması ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Planlama Bakanı Dara Reşid Mahmud, gelecek yıl yapılması planlanan nüfus sayımına dair çekinceleri olduğunu söyledi.

Mahmud, Irak Başbakanlık Müsteşarı Mehdi Allak ile Erbil 'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Ekim 2020'de yapılması öngörülen nüfus sayımına ilişkin açıklamalarda bulundu.Irak'ta 20 yıl aradan sonra yapılacak sayıma dair Mahmud, "Şu an ülkede istikrar sağlanmış değil. Bu nedenle sayımın uygun koşullarda yapılmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.Irak Başbakanlık Müsteşarı Allak da nüfus sayımında belirlenen süre çerçevesinde çalışacaklarını, işlemlerin açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için çaba harcayacaklarını söyledi.

Basın Toplantısı Toplantı Basın Açıklaması Nüfus Sayımı Bakanlık 

İlgili Foto Galeriler
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı