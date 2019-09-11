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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
IKBY'den 'Irak hükümeti bize 80 milyar dolar borçlu' iddiası - ERBİL

IKBY'den 'Irak hükümeti bize 80 milyar dolar borçlu' iddiası - ERBİL

IKBY'den "Irak hükümeti bize 80 milyar dolar borçlu" iddiası - ERBİL - Basın toplantısı salonundan detaylar - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil'in basın mensuplarına açıklamalarıIrak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil, Irak'ın kendilerine 80 milyar dolar borçlu olduğunu söyledi.

Adil, Erbil 'de bakanlar kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, Erbil - Bağdat hattındaki sorunlar ile nüfus sayımı hakkında açıklamalarda bulundu. Erbil yönetiminin, sorunsuz şekilde aylık 250 bin varil petrol gelirini Bağdat'a teslim ettiğinin altını çizen Adil, "Buna karşın aramızdaki mali sorunların çözülmesi gerekir. Eldeki belgelere göre, Irak hükümetinin bize 80 milyar dolar borcu var." diye konuştu.

Basın Toplantısı Milyar Dolar Bakanlar Kurulu Nüfus Sayımı Basın Mensupları 

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