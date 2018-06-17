- IKBY'deki Türk Vatandaşları Sandık Başına Gitti Haberi



- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Türk vatandaşları, Türkiye’deki 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. IKBY’nin başkenti Erbil’deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukta yerel saatle 09.00’da sandık başına gitmeye başlayan Türk vatandaşlarının oy kullanma işlemleri akşam 21.00’e kadar sürecek. Oyunu kullanan Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 Türk vatandaşının sadece Erbil’de kurulan sandıklarda oy kullanma haklarının olduğunu belirterek, “Seçimler saat 9 itibariyle başladı.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya çağırıyorum. Yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımız var bunlar hepsi oylarını Erbil’de kullanacaklar” dedi.

IKBY’de ikamet etmekte olan Türk vatandaşı seçmenlerinin, oy kullanabilmek için T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu vurgulandı.

