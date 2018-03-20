IKBY'de yurt dışı uçak seferleri normale dönüyor - SÜLEYMANİYE
: - Süleymaniye Uluslararası Havalimanı - Yolcuların uçağa binişi ve uçağın kalkması - Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Basın Sözcüsü Dana Muhammed ile röportaj - Havalimanında işlemlerini yaptıran yolcularIrak merkezi hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki havalimanlarında uyguladığı yurt dışı uçuş yasağını kaldırmasından sonra Süleymaniye Havalimanı'ndan ilk uluslararası uçak seferi yapıldı. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Irak Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Ürdün'ün başkenti Amman'a direkt sefer gerçekleştirdi.Havalimanı Basın Sözcüsü Dana Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay süren yasağın sona ermesinin ardından Amman seferiyle Süleymaniye 'den uluslararası uçuşların yeniden başladığını söyledi.