Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
IKBY'de seçim propaganda dönemi başladı - ERBİL Haberi

IKBY'de seçim propaganda dönemi başladı - ERBİL Haberi

- Milletvekili adayların posterlerinden detay görüntülerERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 30 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimleri öncesinde propaganda dönemi başladı.
IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun belirlediği takvim uyarınca, bugün başlayan propaganda serbestliği oy verme işleminden 48 saat önce sona erecek.Seçime katılan siyasi partiler, kampanya dönemi boyunca her türlü yazılı ve görsel ilanı dağıtmakta serbest olacak.Propaganda döneminin başlamasıyla Erbil merkezindeki birçok cadde ve sokağa adayların posterleri ve seçim afişleri asıldı.IKBY'de 30 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimlerinde toplam 31 parti, bölgesel parlamentodaki 111 sandalye için yarışacak.

Siyasi Partiler Propaganda Siyasi Parti Milletvekili Parlamento 

İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
CHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde GerginlikCHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı