IKBY'de seçim propaganda dönemi başladı - ERBİL Haberi
- Milletvekili adayların posterlerinden detay görüntülerERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 30 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimleri öncesinde propaganda dönemi başladı. IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun belirlediği takvim uyarınca, bugün başlayan propaganda serbestliği oy verme işleminden 48 saat önce sona erecek.Seçime katılan siyasi partiler, kampanya dönemi boyunca her türlü yazılı ve görsel ilanı dağıtmakta serbest olacak.Propaganda döneminin başlamasıyla Erbil merkezindeki birçok cadde ve sokağa adayların posterleri ve seçim afişleri asıldı.IKBY'de 30 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimlerinde toplam 31 parti, bölgesel parlamentodaki 111 sandalye için yarışacak.