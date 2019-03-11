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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İkbal Gürpınar Bilecikli kadınlarla bir araya geldi Haberi

İkbal Gürpınar Bilecikli kadınlarla bir araya geldi Haberi

İkbal Gürpınar konuşması

Televizyon İsaf Hatıra Fotoğrafı 

-Söyleşi ve Belediye Başkan Konuşma
-Çiçek tohumu dağıtılması

( BİLECİK )- Sunucu İkbal Gürpınar;- "Medeniyetin doğduğu şehirde olduğum için çok mutluyum"- Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can;- ‘’Kadınlarımız başımızın tacı yeni dönemde kadınlarımız için çok daha güzel projelerimiz var’’ BİLECİK

- Sunucu İkbal Gürpınar ve Sanatçısı Ömer Selimoğlu Bilecikli kadınlarla bir araya geldi. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can ile çok sayıda Bilecikli katıldı.
Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen etkinlikte Sanatçısı Ömer Selimoğlu sevilen eserlerini seslendirirken, televizyonların beğenilen ismi sunucu İkbal Gürpınar ise konuşmacı olarak bilgiler aktardı. "Medeniyetin doğduğu şehirde olduğum için çok mutluyum" Programda konuşan İkbal Gürpınar, Bilecik'te olduğu için duyduğu memnuniyeti belirterek; ‘’Dünyaya Medeniyeti aşılayan devletin doğduğu şehirde olduğum için çok mutluyum. Birçok şehri geziyoruz. Ancak böyle kültür kongre merkezi ve sahip olduğu özellikler ile misafirperverliği hiçbir yerde görmedim" dedi.
İkbal Gürpınar söyleşisinde aile hayatı, sosyal ve iş hayatı ile dinimizde kadının yeri konularında katılımcılara bilgiler aktardı. "Kadınlarımız başımızın tacı yeni dönemde kadınlarımız için çok daha güzel projelerimiz var’’ Etkinlik sonunda konuşan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, konuklarına teşekkür ederek, ‘’Bilecik Belediyesi olarak yine güzel bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi kadınlarımız Başımızın tacıdır. Gerçekten kadınlarımız hayatımızın her anında bizlerin en büyük yardımcılarıdır. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak kadınlarımıza bu konuda büyük önem veriyoruz ve yeni dönem projelerimizin birçoğunun temelinde kadına verdiğimiz önemin izleri yatıyor’’ ifadelerini kullandı. Etkinliğin sonunda Milletvekili Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı ile Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can konuklarına Bilecik toprağından yapılan kahve fincanı takımı hediye etti. Kadınlarımıza fesleğen çiçeği tohumu ve kalem hediye edildi Renkli ve güzel anların yaşandığı etkinliğin sonunda İkbal Gürpınar, kitaplarını imzalayarak, vatandaşlarımızla hatıra fotoğrafı çektirdi. Diğer yandan Belediye Başkanı Nihat Can tarafından kadınlar için hazırlanan fesleğen çiçeği tohumu ile kalemler, Milletvekili Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı ve Belediye Başkanı Nihat Can’ın eşi Nesrin Can, tarafından kadınlara dağıtıldı.
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