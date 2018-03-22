'İhtiyar delikanlılar' bocce turnuvasında buluştu - EDİRNE Haberi

"İhtiyar delikanlılar" bocce turnuvasında buluştu - EDİRNE - Salondan görüntüler - Turnuvaya katılan yaşlıların salona gelmeleri - Edirne Valisi Günay Özdemir'in konuşması - Turnuvadan görüntüler - Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ile röportaj"İhtiyar delikanlılar" bocce turnuvasında buluştu - Edirne Valisi Özdemir: - "Eğitim, kültürel, sosyal ve sportif anlamda bir şeyler ürettiğiniz takdirde hiç bir zaman yaşlanmıyorsunuz. 70 yaşına da gelseniz hala gençsiniz ama hiç bir şekilde üretim yapmıyorsanız bir faaliyette bulunmuyorsanız 25 yaşında da olsanız yaşlısınız"EDİRNE (AA) - Edirne 'de, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Marmara Bölgesi'nde hizmet veren huzurevlerinin katılımıyla Marmara Bölgesi Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası düzenlendi Edirne İlhami Ertem Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndaki turnuvaya, İstanbul, Edirne , Tekirdağ, Kırklareli, Lüleburgaz, Edirne ve Uzunköprü bocce takımlarından 60 sporcu katıldı. "İhtiyar delikanlıların" geçit töreniyle başlayan turnuvanın açılış atışını Edirne Valisi Günay Özdemir yaptı.Özdemir, yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan sporcuları tebrik etti.Bocce sporunun huzurevlerinde yaşayan bireylere katkılar sunduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti:"Bir şey ürettiğiniz sürece yaşlı değilsiniz. Eğitim, kültürel, sosyal ve sportif anlamda bir şeyler ürettiğiniz takdirde hiç bir zaman yaşlanmıyorsunuz. 70 yaşına da gelseniz hala gençsiniz ama hiç bir şekilde üretim yapmıyorsanız bir faaliyette bulunmuyorsanız 25 yaşında da olsanız yaşlısınız. Bunun için yaşlılıkla gençlik topluma faydalı olmak kendine faydalı olmak ve üretmeyle ilgili. Buraya katılan sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu heyecanlarını ve gençliklerini devam ettirmelerini diliyorum." Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş da bocce turnuvasının farklı illerden gelen yaşlılarını bir araya getirdiğini söyledi.
Özbaş, yaşlıların aktif ve kaliteli bir yaşam geçirmeleri için çaba sarf ettiklerini belirterek, "İlimizde düzenlenen müsabakaların amacı şampiyon olmak değil, huzurevlerimizdeki yaşlılarımızın farklı illerin tarihini, kültürünü tanıyıp turistik yerlerini gezip görmeleri ve dostluk edinmeleri. Ömrünün en güzel yıllarını vatanına, milletine, ailesine hizmet ederek geçiren tüm yaşlılarımızın haftasını kutluyorum. Kendilerine sağlıklı ömürler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.Konuşmaların ardından turnuva başladı.