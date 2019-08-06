Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İhtiyaç sahiplerine ve şehit yakınlarına ücretsiz simit

İhtiyaç sahiplerine ve şehit yakınlarına ücretsiz simit

-Askıda simitten detay

Şehit Şehit Yakınları Gariban Şehit Aileleri 

--Simit arabasından detay
--Simitçi Bahri Anır Röp.

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa’da bir simitçi ihtiyaç sahiplerine ve şehit yakınlarına ücretsiz simit dağıtıyor. Bahri Anır, Cumhuriyet Caddesi’nde seyyar arabasıyla simit satıyor. Anır, müşterilerinin teklifiyle başlattığı askıda simit ve şehit ailelerine ücretsiz simit uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin karnını doyuruyor. Gelen müşterilerin yaptığı bağışları askıda simit olarak ihtiyaç sahiplerine veren Anır, “Askıda simit olmasa bile ihtiyaç sahiplerine yok demiyoruz” diyor. Vatandaşların kendisine bu uygulamayı başlatması için teklifte bulunduğunu belirten simitçi Bahri Anır, “Parası olmayana, işi olmayana, garibana ücretsiz simit veriyoruz. Ayrıca askıda simit uygulamasını başlattık. İnsanlara Allah rızası için elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
(AK-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı