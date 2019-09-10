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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İhtiyaç sahiplerine tiyatroyla destek oluyorlar - ZONGULDAK

İhtiyaç sahiplerine tiyatroyla destek oluyorlar - ZONGULDAK

- Oyun provasından görüntüler - Tiyatro eğitmeni Yahya Kasımfırtına ile röportajİhtiyaç sahiplerine tiyatroyla destek oluyorlar - Zonguldak 'ta, aralarında öğretmen, okul müdürü, doktor, hemşire ve memurların bulunduğu tiyatro topluluğu, sahneledikleri oyunlarla ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlıyorZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta, öğretmen, okul müdürü, doktor, hemşire ve memurların oluşturduğu tiyatro topluluğu, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek için sahneye çıkıyor.Terakki Mahallesi muhtarı Ferit Arslantürk ile bazı mahalle muhtarlarının başlattığı "Çocuklar Gülsün Projesi" kapsamında, Ters Köşe Tiyatro Topluluğu üyeleri çeşitli oyunlar sahneleyerek elde edilecek gelirle çocukların eğitim masraflarına destek oluyor.Tiyatro eğitmeni Yahya Kasımfırtına, gazetecilere yaptığı açıklamada, tiyatronun önemine dikkati çekerek, "Gönüllü olarak çocuklarla başladığımız bu çalışmada, öğretmen, doktor ve hemşire arkadaşlarımızla beraber yaklaşık 5 - 6 yıldan bu yana kurduğumuz grupla güzel işler yaptık. Zonguldak 'ta tiyatroyu sevdirdik. Eğitilen ve sosyal olan bir çocuk daha değişik oluyor. Biz ne kadar çocuk kurtarabilirsek sokaktan ve ne kadar sosyalleştirebilirsek çocukları biz onun peşindeyiz. Bizim için 100 çocuktan 5'ini bile kurtarırsak çok büyük başarı." diye konuştu.
Muhtar Arslantürk ise projenin mimarlarının gönüllü tiyatrocular olduğuna dikkati çekerek, "Projeyi 30 - 40 kişiyle bitirmeyi düşünüyorduk. Ta ki tiyatro topluluğuyla tanışana kadar. Tanıştıktan sonra bize çok faydaları oldu. Ufkumuz açıldı. Bugün itibarıyla 70 çocuğumuzun ihtiyacını karşıladık. Bunun sebebi ise tiyatro topluluğudur. Bilet satmada önümüzü açtılar." dedi.

Tron Öğretmen Memur Okul Müdürü Öğrenciler 

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