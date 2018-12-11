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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İhtiyaç sahipleri için 400 soba bağışı - BURSA

İhtiyaç sahipleri için 400 soba bağışı - BURSA

- Sobaların kamyonete yüklenmesinden görüntü, - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuşması - Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat ve İklimlendirme Sanatkarı Odası, ihtiyaç sahiplerine 400 adet soba yardımında bulundu - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:"Bu dayanışma başka ülkelerde yok. Bu, bize ve kültürümüze mahsus bir şey"BURSA (AA) - Bursa 'da, son günlerde soğuk hava etkisini artırırken bir esnaf odası, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 400 soba bağışladı. Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat ve İklimlendirme Sanatkarı Odasınca geleneksel hale getirilen etkinlik kapsamında bağışlanan sobalar, 7 ilçe belediyesi ve Somuncu Baba Vakfı yetkililerine teslim edildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Duaçınarı Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, yardımda emeği geçenlere teşekkür etti.Aktaş, yapılan yardımın basit gibi göründüğünü ancak burada anlamlı bir dayanışma, paylaşmanın olduğunu dile getirerek, "Çevremizde belki doğru dürüst soba kullanımı da kalmadı ama birileri evlerinde hala soba kullanıyor. Bu dayanışma başka ülkelerde yok. Bu bize ve kültürümüze mahsus bir şey. Bu sobalar evlere girdiği zaman o evler biraz şenlenecek." diye konuştu.
Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat ve İklimlendirme Sanatkarı Odası Başkanı Bedri Gülşen de artık geleneğe dönüşen etkinliğin devam etmesi dileğinde bulundu.Gülşen, kampanyayı 16 yıldır düzenlediklerini belirterek, "Bundan sonra da bu soba yardımı devam edecektir. Belediyelerimiz ve sosyal yardımlaşma vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere soba dağıtımı yapıyoruz. Bugün 400 aileye verilmek üzere sobaları yetkililere teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından sobalar, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık ilçe belediyeleriyle Somuncu Baba Vakfı yetkililerine teslim edildi.

Esnaf Odası Sosyal Yardım 

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