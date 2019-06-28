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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İhtiyaç sahibi Suriyeli ailelere buzdolabı yardımı yapıldı

İhtiyaç sahibi Suriyeli ailelere buzdolabı yardımı yapıldı

Buzdolaplarından görüntüler

Buzdolabı Mülteci Bild Irak 

-Vakfın Suriye Babuselam Koordinatörü Hasan Aksoy’un konuşması
-Ahmet El Cuma’nın konuşması
-Detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis'te yaşayan 100 ihtiyaç sahibi Suriyeli aileye buzdolabı dağıttı.
Kilis'te, ihtiyaç sahibi 100 Suriyeli aileye buzdolabı dağıtımı gerçekleştirdi. Suriye Babuselam Koordinatörü Hasan Aksoy yaptığı açıklamada, “Vakıf olarak Suriye sınırına yakın illerimizde Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’te yaşayan toplam 2100 aileye yönelik yaz projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında ailelere buzdolabı, vantilatör ve gıda dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Projemizin amacı yaz ayında artan sıcaklıkta mülteci ailelerimize destek olabilmek. Bu kapsamda tüm hayırsever halkımızdan Allah razı olsun” dedi.
Buzdolabı hediye edilen Ahmet El Cuma ise savaşın başladığı ilk günden bu yana Türk halkının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığına işaret ederek, verilen buzdolabı ile mutfak malzemesinin artık bozulmayacağını bildirdi.
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