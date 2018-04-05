'İhtiyaç sahibi insan bırakmamak üzere çalışıyoruz' - HATAY
"İhtiyaç sahibi insan bırakmamak üzere çalışıyoruz" - HATAY - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın valiliğe gelişi - Valilik ziyaretinden görüntüler - Vali Erdal Ata'nın konuşması - Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması"İhtiyaç sahibi insan bırakmamak üzere çalışıyoruz" - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:"Sosyal devlet anlayışıyla, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla girilmedik ev, dokunulmadık mazlum ve gerçekten ihtiyaç sahibi insan bırakmamak üzere çalışıyoruz" - "Şehit ailelerimizle ilgileniyoruz, gazilerimizle aynı şekilde ilgileniyoruz"HATAY (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Sosyal devlet anlayışıyla, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla girilmedik ev, dokunulmadık mazlum ve gerçekten ihtiyaç sahibi insan bırakmamak üzere çalışıyoruz." dedi. Kaya, Hatay Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, toplumun her kesimine dokunan, kucaklayan bir bakanlık olmaktan gurur duyduklarını söyledi.
Ekonomik yoksunluk nedeniyle çocukların ailelerinden ayrılmasını istemediklerini ve bu anlamda sosyal ekonomik destekle 108 bin çocuğa ailesinin yanında bakım sağladıklarını bildiren Kaya, şöyle devam etti:"Sosyal devlet anlayışıyla, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla girilmedik ev, dokunulmadık mazlum ve gerçekten ihtiyaç sahibi insan bırakmamak üzere çalışıyoruz. Hatay 'da da özellikle bu Afrin operasyonu kapsamında desteğe ihtiyacı olan tüm kesimlere el uzattık, sizler burada, biz merkezden ödenek yollayarak başarılı bir operasyon oldu. Şehit ailelerimizle ilgileniyoruz, gazilerimizle aynı şekilde ilgileniyoruz. Onlar bize şehitlerimizin emaneti."Kaya, daha fazla kişiye el uzatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) hakkında bilgiler verdi. Hatay 'da da ASDEP personeliyle birlikte arz odaklı hizmet anlayışıyla, öncelikle ihtiyaç sahiplerinden başlamak üzere ev ziyaretleri yapacaklarını, sosyal risk haritaları çıkaracaklarını aktaran Kaya, "Dokunulmadık gönül bırakmayacağız İnşallah." diye konuştu. Vali Erdal Ata da bakanlık bünyesindeki hizmetler hakkında bilgi sundu.