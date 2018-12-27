İhtiyaç sahibi çocuklar için eşofman dikiliyorlar İzle

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( MALATYA ) - Malzeme temini belediyeden, emek kursiyerlerden MALATYA



- Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Özalper Semt Konağı Dikiş Atölyesi’nde kursiyerler, diktikleri eşofman takımlarını ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyorlar. Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kurslarda, kursiyerler ihtiyaç sahiplerine el uzatacak projeler hazırlayıp hayata geçiriyor. Özalper Semt Konağında açılan dikiş atölyesinde kursa katılan 20 bayan kursiyer, el emekleriyle ihtiyaç sahibi çocukların imdadına yetişiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin temin ettiği kumaşlar, kursiyerler tarafından eşofman takımı olarak dikiliyor. Dikiş kursuna katılan bayanların gönüllülük esasıyla diktiği kıyafetler, daha sonra yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dikiş ve Mefruşat kursu usta öğreticisi Ülkü Bora, son 5 yılı Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte olmak üzere 18 yıldır Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğretici olarak çalıştığını kaydederek, “Zaman zaman ihtiyaç sahipleri için kursiyerlerimizle birlikte kıyafet dikimi çalışmaları yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, kurs için gerekli tüm imkanları bizlere sağlıyor. Makinelerimiz de gerekli tüm malzeme ve ortamımız da var. İdarecilerimizin talepleri doğrultusunda bizler de yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafetler dikmeye başladık. Esnaflar da kumaş alımında indirim sağladılar. Ücretini belediyemiz karşıladı. Kursiyerlerimiz severek dikimini gerçekleştiriyor. 100 adet alt üst kışlık eşofman takımlarını hazırlayıp teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Kıyafetlerin dikiminin önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ardından yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağı belirtildi.

