İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okul yemeği bakanlıktan İzle



- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, tekli eğitime geçilmesi ile birlikte müfredatın yüzde 30-40 oranda hafifleyeceğini, tekli eğitime geçilmesi ile birlikte öğle vakti okulda kacak öğrencilerden beslenme ihtiyacını karşılayamayacak durumda olanların yemeklerinin karşılanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Sivas’ta okul müdürleri ile katıldığı istişare toplantısı sonrası milli eğitim gündemi ile ilgili soruları yanıtlayan Doç. Dr. Yusuf Tekin, LGS sınav sonuçların 26 Haziran’da açıklanacağını hatırlatıp tercih başvurularının Temmuz ayının ilk haftasından itibaren alınacağını kaydetti.

Tekin, “LGS ile ilgili olarak biz 2 Haziran da sınav yapılacağımızı söylemiştik. Sınav sonrasında sınavların değerlendirilmesi ve kılavuzun hazırlanması ile ilgilide hemen açıklamamızı yaptık. 26 Haziran günü hem yerleştirmeye ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuzumuzu ilan edeceğiz. Hem de 26 Haziran tarihinde sınav sonucumuzu ilan edeceğiz. Ardından önce özel okullarda kayıt takvimi başlayacak. Sonra da biz Temmuz ayının ilk haftasından itibaren tercih ve başvuru işlemlerini almış olacağız ve böylece yerleştirme işlemlerini tamamlamış olacağız.”dedi.

Tekin ayrıca LGS sınav sisteminde değişikliğin söz konusu olmadığını, böyle bir değişikliğin gündemlerinde olmadığını ve aynı sistem ile devam edileceğini söyledi.



Tekli sistem ile müfredat hafifleyecek Tekin, tekli sisteme geçilmesi ile birlikte müfredatın hafifleyeceğini yineleyip, “Türkiye deki eğitim niteliğiyle ilgili yaptığımız araştırmalarda ve dünyadaki örnekleri de bu şekilde, ikili eğitimin sonlandırılması, tekli eğitime geçilmesi eğitimde kaliteyi belirleyen önemli hususlardan bir tanesiolarak ortaya çıktı. Biz bunu hükümetimize arz etmiştik ve sayın Başbakanımız, sayın Bakanımız, sayın Cumhurbaşkanımız bizim yaptığımız bu analizleri yerinde bularak ikili eğitimin sonlandırılması ile ilgili bakanlığımıza ciddi bir bütçe ayırdı. Bizde bu bütçe doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılı başladığında Türkiye’nin tamamında ikili eğitimi sonlandırıp tekli eğitime geçeceğiz. Böylece eğitim niteliğinin arttırılması önündeki önemli engellerden bir tanesi daha aşılmış olacak. Şöyle düşünün, haftalık 46 saat ders olan bir orta öğretim kurumunda ikili eğitim yapıldığında sabah namazı ile başlayıp yatsıya kadar süren bir süreç var. Dolayısıyla bu eğitimi ciddi bir şekilde etkiliyor. Öğretmen arkadaşlarımızın performanslarını etkiliyor. Bu vesileyle eğitim niteliğinin arttırılması konusunda da önemli bir adım atmış olacağız. Biz genel olarak müfredatımızın ve haftalık öğrenci üzerindeki yükün yüksek olduğunu düşünüyorduk. Bu kapsamda müfredatımızı hafifleteceğimizi deklare etmiştik. Yeni ve hafifletilmiş bir müfredat yürürlüğe girdi. 1-5 ve 9.uncu sınıflarda bu yıldan itibaren de ara sınıflarda, yani 12 yılın tamamında yeni müfredat hayata geçmiş olacak. Bu vesile ile de zaman içerisinde haftalık ders saatlerinin de daha normal koşullara getirileceği bir müfredat hayata geçirilmiş oldu. Ortalama yüzde 30-40 oranında müfredat zaten hafifledi. Müfredatın hafiflemesi ile beraber ders saatlerinde de ona göre bir düzenleme yapılabilir.”dedi.

Öğle yemekleri devletten Tekin, eğitimde tekli sisteme geçilmesi ile beslenme ihtiyacını karşılamayacak durumda ki öğrencilerin yemeklerinin bakanlık tarafında karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade edip, “Çocuklar öğle tatillerinde okulda kalacaklarına göre bunların ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı sorusu vardı. Bunu da yine sayın Bakanımıza ve hükümetimize arz ettik. Hükümetimizde yine bu çocukların ihtiyacı olan ve ihtiyaçlarını karşılamayacak durumdaki çocukların bu ihtiyaçlarını karşılayacak bütçeyi ayırabileceklerini bize sunabileceklerini söyledi.



Bizde önümüzdeki dönem bununla ilgili hazırlıklarımızı yapacağız. İkili eğitimin bittiği tekli eğitime geçildiği yerlerde öğle yemeği kısmını da çözeceğiz inşallah.” Şeklinde konuştu.

(GF-

