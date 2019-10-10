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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
İhtiyaç molası bahanesiyle polisten kaçtı - İSTANBUL

İhtiyaç molası bahanesiyle polisten kaçtı - İSTANBUL

- Arama çalışmalarından görüntüler - Polis Helikopterinin arama çalışmasından görüntülerİhtiyaç molası bahanesiyle polisten kaçtı - Sultanbeyli'de, tuvalete gideceğini söyleyip içinde bulunduğu polis aracının durmasını sağlayarak kaçan şüpheli aranıyorİSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de adliyeye götürülen bir şüpheli, tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçtı.Alınan bilgiye göre, karıştığı bir olay nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen O.T. ve yabancı uyruklu bir şüpheli, adliyeye götürüldükleri sırada 2 şahsı Büyükçekmece ilçesinden Anadolu Yakasındaki ilgili birimlere getiren polis aracı, içerisinde bulunan şahıslardan O.T'nin tuvalet ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Sultanbeyli ilçesinde mola verdi.Araçtan indirilen O.T. bir anlık fırsattan yararlanarak kaçmaya başladı.
Ekipler polis aracıyla şahsı kovaladığı sırada aracın lastiği patlarken, bunun üzerine ekipler Aydos Ormanı istikametine kaçmaya devam eden şahsı yaya olarak kovalamaya devam etti.O.T. izini kaybettirirken, ekiplerin bölgede şüpheliyi helikopter destekli arama çalışması ise sürüyor.

Polis Aracı Polis Helikopter 

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