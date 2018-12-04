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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İhtiyaç fazlası kıyafetleri vatandaşlara dağıtıyor - ZONGULDAK

İhtiyaç fazlası kıyafetleri vatandaşlara dağıtıyor - ZONGULDAK

- Esnafın açıklaması - Elbiselerin görüntüsüİhtiyaç fazlası kıyafetleri vatandaşlara dağıtıyorZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde bir iş yeri sahibi, ihtiyaç fazlası ürünlerini yardım amaçlı vatandaşlara dağıtıyor.İstasyon Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan Atilla Bayar, kardeşine ve kendisine ait ihtiyaç fazlası elbiseleri iş yerinin önüne koyarak ihtiyaç sahibi insanların almasını sağlıyor.Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaptıkları uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

"Kardeşimle beraber ihtiyaç fazlası elbiselerimizi dükkanımızın önünde ihtiyaç sahibi olan insanların almaları için koyduk." diyen Bayar, "Daha önce de sadece ayakkabıları koymuştuk. İhtiyaç sahibi insanların aldıklarını gördük. Bu sefer de elbiseler için böyle bir şey yaptık. Vatandaşlardan ilgi var. Uygulamanın faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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