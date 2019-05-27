Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İhlas Vakfı öğrenci evlerinde mezuniyet coşkusu yaşandı

İhlas Vakfı öğrenci evlerinde mezuniyet coşkusu yaşandı

Etkinlikten ve salondan görüntü

İftar Yemeği İhlas 11 Ayın Sultanı Mezuniyet Öğrenciler 

-Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in konuşması
-Şimşirgil’e hediye verilmesi
-Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in mezun olan öğrencilere imzalı kitap hediye etmesi
-İftar’dan görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- İhlas Vakfı Karabük öğrenci evlerinden mezun olan 7 öğrenci için mezuniyet gecesi düzenledi.
Türkiye’nin değişik illerinden ve Yemen’den gelen öğrencilerin barındığı İhlas Vakfı Öğrenci evlerinin mezuniyet etkinliği bir restaurantta yapıldı. Etkinliğe onur konuğu olarak Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in yanı sıra, Zonguldak İhlas Vakfı Temsilcisi Yusuf Yıldız, Zonguldak İhlas Temsilcisi Süleyman Hamzaçebi, Kastamonu İhlas Yurt Müdürü Enis Köklü, Kastamonu İhlas Temsilcisi Ali Savaş, Düzce İhlas Yurt Müdürü Necmi Akdağ, Karabük eski İhlas Temsilcisi İrfan Kibar, Karabük İhlas Vakfı Temsilcisi İsmail Koş, İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem ve çok sayıda misafir katıldı.
Şiirlerin okunduğu programda, konuşan İhlas Vakfı Karabük Temsilcisi İsmail Koş, mezun öğrencilere başarılar dileyerek, beraberliğin devam edeceğini söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Ramazan-ı Şerif’in öyle bereketli olduğunu ve kıymetini bilmek gerektiğini söyleyerek, “ Bir sultandır o, 11 ayın sultanı. Buraya bir sultan gelse bir evde misafir olabilir. Koskoca Karabük davet etse kaç eve gidebilir. Ama Cenab-ı Allah’ın gönderdiği sultan sadece Türkiye’de değil, bütün dünyadaki Müslümanların evine misafir oluyor. Bir sultan geldiği zaman bahşişler hediyeler ama bu sultan rahmet, mağfiret ediyor ve cehennemden azat olmayı getiriyor. Öyle sultanı kim nerede bulabilir. O Sultan’ın kıymetini bilmek lazım” diyerek mezun olan öğrencilere öğütler verdi. Program sonunda İhlas Vakfı Karabük temsilcisi İsmail Koş tarafından Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’e tarihi Safranbolu evi maketi hediye etti. Şimşirgil ise, öğrenci evlerinden mezun olan gençlere ise imzalı kitap hediye etti. Program iftar yemeğinin ardından sona erdi.
İlgili Foto Galeriler
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Tık rekoru kıran Ramazan capsleriTık rekoru kıran Ramazan capsleri
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı