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( HARTUM ) - İhlas Vakfı’ndan Sudan’a su kuyusu HARTUM



- İhlas Vakfı, Afrika’nın su sıkıntısı çeken ülkelerinden Sudan’da iki su kuyusu açarak bölge halkının istifadesine sundu. Sudan’ın Omdurman şehrinde İhlas Vakfı’nın üstlendiği projelerin açılışı yapıldı. Yardımseverlerin yaptırdığı cami, medrese ve su kuyuları yapılan törenlerle Mevlid Kandili'nde halkın hizmetine sunuldu. İhlas Vakfı adına konuşan Mustafa Sertel, Sudan halkının Türkleri çok sevdiğini, aynı bir millet olarak gördüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her zaman dua ve sevgilerini bildirdiklerini aktardı. Sertel, "Sudan halkı, yakın zamanda Sayın Erdoğan’ın Sudan ziyareti sonrası dediği üzere su kuyuları medrese ve cami yapılmasını istemişti ve şimdi İhlas Vakfı’nın üstlendiği bu projelerin kısa zaman içerisinde faaliyete geçmesinin sevincini yaşıyoruz. İki sene içerisinde yaklaşık 10 külliyemiz hazır hale getirilip halkın hizmetine sunulmuştur. Birçok köye hizmet veren külliyeler, temiz su ihtiyacını evlere kadar şebeke yaparak giderildi. Cami ve medreselerde çocuklar kendi köy içinde rahatça eğitim ve ibadetlerini yapmaya başladılar. Yeni yıl başında yaklaşık 5 külliye daha hizmete girecektir" ifadelerini kullandı. Bölge sorumlularından Süleyman Muhtar ise "Öncelikle bize bu hizmetlerin imkanını sağlayan Mücahit Ören Bey'e çok teşekkür ederiz. Bölgemizde yapılan projelerle yaklaşık 10 bin aile istifade etmektedir" dedi.



