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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
İhlas Medya'nın başlattığı kampanya Başkent'te uygulanacak İzle

İhlas Medya'nın başlattığı kampanya Başkent'te uygulanacak İzle

- Mahir Özel konuşması

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-- Genel ve detay

( ANKARA ) -- Başkent'teki çocuk parklarına güvenlik kameraları geliyor ANKARA

- İhlas Medya'nın çocuk parklarına güvenlik kamerası konulması yönünde başlattığı kampanyaya Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Mahir Özel'den destek geldi. Özel'in meclise sunduğu "çocuk parklarına kamera konulması" önergesi kabul edildi. İhlas Medya; çocuk kayıpları, taciz, tecavüz ve ölümlere dur demek için bir kampanya başlattı. Baharın da gelişiyle çocuklar kendilerini sokağa, parklara bıraktı. Diğer yandan aileler, çocukların en çok vakit geçirdiği oyun parklarına kameralar yerleştirilmesi konusunda belediyelere çağrıda bulundu. Anne babaların sesi olan İhlas Medya'nın başlattığı kampanyanın medya organlarında yer almasından kısa bir süre sonra çeşitli illerden geri dönüş geldi. Ailelerin yanı sıra belediyeler de kampanyaya destek oldu. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Mahir Özel, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne çocuk parklarına kamera sistemi getirilmesi için önerge sunduğunu belirtti.
Meclise sunduğu önergenin kabul edildiğini ve en kısa zamanda Ankara il ve ilçelerinde uygulanacağı belirten Özel, "Ülkemizin gündeminde olan çocuk tacizleri ve tecavüzlerine toplumun çok büyük bir reaksiyonu olduğu ortada. Bu kapsamda Ankara ve bütün ilçelerinde özellikle çocukların oyun alanlarında, parklarda ve diğer yeşil alanlarda çocuklarımızı korumak ve kollamak maksadıyla kameralar kurulması ve acil yardım butonlarının oluşturulmasıyla ilgili bir önerge verdim. Bu önerge gündeme alındı ve komisyondan geçti. Bu kararla Ankara’da oyun alanlarına kamera ve acil yardım butonların konulması kararlaştırıldı. Bu şekilde madde bağımlılarının, istismar, darp, kavga ve her türlü olayların gözlenmesi, aydınlatılması gibi tedbir alınması amaçlandı" şeklinde konuştu.
Projenin çevreden çok büyük destek gördüğünü ifade eden Özel, İhlas Medya'nın yaptığı haberlerle destek vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (JA-
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