İhlas Medya Grubu'na Altın Bosphorus Ödülleri’nde 3 ödül birden

-Geceye katılanlar

-Maskeyle sahneye çıkan Yılmaz Morgül

-Şarkı söylemesi ve ödül alması

-Serdar Ortaç’ın çocuklarla şarkı söylemesi

-Ortaç’ın ödülünü alması

-İHA’ya ve muhabire ödül verilmesi

-Muhabirin konuşma yapması

-Ödül alanlar

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- 2019 Altın Bosphorus Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber’e 3 ödül birden layık görüldü- “Yılın Polis Muhabiri” seçilen İHA Muhabiri Doğan Can Cesur, “Yılın En İyi Haber Ajansı” seçilen İHA’nın da ödülünü birlikte aldı İSTANBUL



- Down sendromlu bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen 2019 Altın Bosphorus Ödülleri sahiplerini buldu. “Yılın Polis Muhabiri” seçilen İhlas Haber Ajansı



Muhabiri Doğan Can Cesur, aynı zamanda “Yılın En İyi Haber Ajansı” seçilen İHA’nın da ödülünü birlikte aldı. TGRT Haber Spikeri Alper Altun ise, “Yılın Erkek Haber Spikeri” ödülüne layık görüldü.

Kahya Medya tarafından down sendromlu bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen 2019 Altın Bosphorus Ödülleri sahiplerini buldu. Sarıyer Baltalimanı’ndaki ünlü bir restoranda düzenlenen organizasyona, ünlü sanatçılar Serdar Ortaç, Yılmaz Morgül, Ahmet Selçuk İlkan, Ferman Toprak, Betül Demir, Umut Akyürek, Serkan Kaya, Şebnem Schaefer, ünlü modacı İvana Sert ve iş dünyasının yanı sıra, sanat, spor ve medya camiasından birçok isim katıldı.

İhlas Medya Grubuna 3 ödül birden Renkli görüntülere sahne olan gecede, İhlas Medya Grubu’da 3 ödüle layık görüldü.

“Yılın Polis Muhabiri” seçilen İhlas Haber Ajansı



Muhabiri Doğan Can Cesur aynı zamanda “Yılın En İyi Haber Ajansı” seçilen İHA’nın da ödülünü birlikte aldı. TGRT Haber Spikeri Alper Altun ise, “Yılın Erkek Haber Spikeri” ödülüne layık görüldü.

Ödülünü sunucu Gökay Kalaycıoğlu’nun elinden alan Cesur, “Böyle bir organizasyona gelen herkese teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Biz polis muhabirleri gerçekten sahada ve sokaklarda, sizler izleyebilesin diye tüm zorluklara ve tehlikelerin içerisine giriyoruz. Bunu bir çoğunuz görüyor ama bir çoğunuz da görmüyorsunuz. Gerçekten yaşadığımız tehlike bazen canımızı kaybetmeye ve yaralanmaya kadar gidebiliyor. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Yılmaz Morgül sahneye gaz maskesiyle çıktı Gökay Kalaycıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı gecede ilk olarak sahneye, “Yılın Türk Sanat Müziği Erkek Sanatçısı” ödülüne layık görülen Yılmaz Morgül çıktı. Çevre vurgusu yapmak amacıyla gaz maskesiyle sahneye çıkan Morgül, “Yaşamak için Dünyayı Kurtar” pankartı açtı. Ardından şarkısını söyleyen Morgül ödülünü alması sonrasında sahneden ayrıldı. Morgül’ün ardından sahneye çıkan Serdar Ortaç, down sendromlu bireyle birlikte şarkı söyledi.



Katılımcılardan beğeni ve alkış alan Ortaç, şarkısının ardından “Yılın Pop Sanatçısı” ödülünü aldı. Programda yine “Yılın Gazetesi” ödülünü Akşam Gazetesi adına gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu alırken, 24 TV muhabiri Yavuz Oymak ise “Yılın Erkek Muhabiri” ödülünü aldı.