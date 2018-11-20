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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- İhlas Koleji’nde İmam Hatip Liselilerden Mevlid-i Nebi Programı

- İhlas Koleji’nde İmam Hatip Liselilerden Mevlid-i Nebi Programı

programdan detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İhlas Öğrenciler 


- Beylikdüzü’nde Mevlid-i Nebi Haftası programı çerçevesinde İhlas Koleji’nin desteği ile Emin Yükseloğlu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in dünyaya gelişlerinin 1447’nci yıl dönümü nedeniyle İhlas Koleji’nin destekleri ile Emin Yükseloğlu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından bir program düzenlendi.
Düzenlenen programda Kuran’ı Kerim tilaveti ve ilahilerin yanı sıra sahnede bir de efendimizi anlatan tiyatro gösterimi yapıldı. İmam Hatipli öğrencilerin yaptıkları etkinliğe çok sayıda protokol üyesi ve velileri de katıldı.
Öğrencilerin etkinliğini büyük beğeni topladı. (MD-ÖFA
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