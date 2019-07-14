İhlas Haber Ajansı'ndan 15 Temmuz Şehitler anıtına 15 Temmuz sergisi Haberi

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( İSTANBUL )- İHA'nın sergisine yoğun ilgi İSTANBUL



- 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında çektiği görüntü ve fotoğrafları Türkiye’nin yanı sıra tüm dünya kamuoyuna da anbean aktaran İhlas Haber Ajansı



, 15 Temmuz Şehitler anıtında geceyle ilgili akıllarda kalan fotoğraflardan oluşan sergi açtı. 60 fotoğrafın bulunduğu sergiye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında çektiği görüntü ve fotoğrafları tüm dünya medyasına aktaran İhlas Haber Ajansı, hain kalkışmanın üçüncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler anıtında 15 Temmuz Derneği’nin destekleriyle sergilediği 60 fotoğrafa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.Sergide ayrıca kurulan ekranda ise İhlas Haber Ajansı’nın o gece çektiği görüntülerden oluşan belgesel de oynatıldı. Sergiyi gezen Derya Öztürk isimli vatandaş, “Herkesin gelip görmesi gerekiyor burayı. Daha önce de gelmiştim. İyi ki gelmişim. Bugünde özellikle çıktım geldim süper. İnsanın unutmaması gerekiyor. Gerçekten unutmamak için herkes çıksın ve gelsin” dedi.



