Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ihlara Vadisi'ne sonbaharda ziyaretçi akını - AKSARAY

Ihlara Vadisi'ne sonbaharda ziyaretçi akını - AKSARAY

- Ihlara Vadisi drone görüntüleri - Vadi İçinden detaylar - Vadi içerisinde gezen turistlerin görüntüsü - Ziyaretçilerden Serdar Çelik ile röportaj - Çinli turist Wang Ping ile röportajIhlara Vadisi'ne sonbaharda ziyaretçi akını - "Kapadokya'nın İncisi" olarak da adlandırılan Ihlara Vadisi, bitki örtüsünün renk değiştirdiği sonbaharda görenleri büyülüyor - Ziyaretçilerden Serdar Çelik: - "Sonbahar dolayısıyla nefis bir doğayla karşı karşıyayız. Yüzlerce kilise ve yapı var. Mükemmel bir Melendiz Çayı bizleri karşıladı. Ailecek çok memnun kaldık" - Çinli turist Wang Ping: - "Muazzam bir doğası var. Çok güzel ve keyifli. Ailece hem Kapadokya hem de Ihlara Vadisi'ni geziyoruz. Burayı görmekten çok mutlu olduk. Her şey harika"AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi, sonbaharda ziyaretçilerini cezbediyor. Aksaray 'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan ve "Kapadokya'nın İncisi" olarak da adlandırılan Ihlara Vadisi'nde, bitki örtüsünün renk değiştirdiği sonbaharda ziyaretçi akını yaşanıyor.Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan bölgeye gelen tarih ve doğa meraklıları, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3,5, 7 ve 14 kilometrelik üç güzergahta, sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşünde trekking yapma imkanı buluyor.Vadi, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde dini bir merkez olması dolayısıyla, yol boyunca kayalara oyulmuş çok sayıda freskli kilise, şapel ve manastıra ev sahipliği yapıyor.Bunlardan milattan sonra 4'üncü yüzyılda yapıldığı bilinen Eğritaş, Ağaçaltı, Kokar, Pürenliseki ve Yılanlı kiliseleri, yerli ve yabancı turistleri adeta büyülüyor.Ziyaretçiler, sonbaharda sararan ve yaprak döken ağaçların arasında doğa ve tarihle iç içe bir yolculuğa çıkıyor.Doğa ve kültür tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını cezbeden vadi, sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla "doğal bir stüdyo" imkanı sağlıyor. - "Herkesi davet ediyoruz"Ziyaretçilerden Serdar Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'dan Ihlara Vadisi'ne geldiğini ve burayı çok beğendiğini söyledi.

Mersin ve Adana tarafına gittiklerini ancak rotalarını Ihlara ve Kapodokya'ya çevirdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:"Burası harika bir yer. Geldiğimiz mevsim itibarıyla da doğa harika. Sonbahar dolayısıyla nefis bir doğayla karşı karşıyayız. Yüzlerce kilise ve yapı var. Mükemmel bir Melendiz Çayı bizleri karşıladı. Ailece çok memnun kaldık. Arılar ve bolca kelebek var. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyor. Doğayla iç içeyiz, herkesi davet ediyoruz."Çinli turist Wang Ping ise ilk kez geldiği Ihlara Vadisi'ni çok beğendiğini ifade ederek, "Muazzam bir doğası var. Çok güzel ve keyifli. Ailece hem Kapadokya hem de Ihlara Vadisi'ni geziyoruz. Burayı görmekten çok mutlu olduk. Her şey harika." dedi.

Güzergah Yabancı Turist Muhabir Ziyaretçiler Sonbahar 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Yaz ve Sonbahar Makyaj TrendleriYaz ve Sonbahar Makyaj Trendleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı