İHH ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü - İSTANBUL
- Yapılan yardımlardan detaylarİHH ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü - İHH, "Paylaşmanın Tam Vakti" sloganıyla ramazan ayı boyunca Türkiye'de ve dünyada 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaştıİSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan boyunca 3 milyon ihtiyaç sahibine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf bu yılki ramazan çalışmalarını "Paylaşmanın Tam Vakti" sloganıyla tamamladı.Çeyrek asrı aşkın bir süredir her ramazanda iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekat, sadaka, fitre ve bağışlarını savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran vakıf, yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.393 görevli, gönüllü ve bağışçıdan oluşan 95 kişilik İHH ekibi, ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalarak, ramazan bereketini uzak iklimlere taşıdı. - 300 bin kumanya dağıtıldıİHH, ramazan ayında dünyada 95 ülke ve bölgede, Türkiye'de de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. 100 bin kişi, hayırseverlerin fitre ve fidye bağışlarından faydalandı. İHH'ya emanet edilen zekatlar da yine yıl boyunca olduğu gibi ramazan ayında da muhtaçlara ulaştırıldı.300 bin kumanya paketi, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Yardımlar gıda, temizlik malzemeleri, elbise ve çocuklara özel çikolata, oyuncak ve bayramlık kıyafet olarak dağıtıldı. - Kriz bölgelerine öncelik verildiSuriye, Somali, Sudan, Gazze, Bangladeş, Irak ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine daha fazla ağırlık verildi. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda 1 milyonu aşkın Suriyeli için iftar sofraları kuruldu.Ayrıca Arakan'da yaşanan kriz sonrasında bölgede kalmayı başarabilen Müslümanlara ve Myanmar'ın 10 ayrı bölgesinde yaşayan 71 bin 125 kişiye gıda paketi ulaştırıldı ve 12 bin 200 aileye de iftar verildi. İHH'nın tüm dünyada kurduğu iftar sofralarına yaklaşık 1,5 milyon kişi oturdu. - 70 bin çocuğa bayramlıkÖte yandan ramazan çocuk paketleri hazırlayan vakıf, Türkiye'de 20 bin, Suriye'de ise 10 bin çocuğun yüzünü güldürdü. Hayırseverlerin yardımlarıyla 37 ülkeden 70 bin yetim ve çocuk, bayramlık kıyafetine kavuştu.