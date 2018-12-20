İHH'nın yetimlerinin yüzü 'Kardeşlik Protokolü' ile gülecek - İSTANBUL Haberi
İHH'nın yetimlerinin yüzü "Kardeşlik Protokolü" ile gülecek - İSTANBUL - Programdan görüntüler - İmza töreninden görüntülerİHH'nın yetimlerinin yüzü "Kardeşlik Protokolü" ile gülecek - İHH İnsani Yardım Vakfı ile Esenler Özel Devran Koleji arasından imzalanan "Kardeşlik Protokolü" ile vakfın Bangladeş'teki Babu'l - Aman Yetimhanesi'nin bir yıllık işletim masrafları karşılanacakİSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Esenler Özel Devran Koleji arasında "Kardeşlik Protokolü" imzalandı.Devran Koleji'nde düzenlenen törenle imzalanan protokol ile Bangladeş'teki Babu'l - Aman Yetimhanesi'nin bir yıllık işletim masraflarının karşılanması amaçlanıyor.İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yetim çalışmalarını yaparken, sadece yetimin başını okşamadıklarını, Hazreti Peygamber'in yetimleri himaye etme isteğini yerine getirdiklerini belirtti. Suriye'de 1 milyona yakın yetimin barındığı yetim kamplarının olduğunu anımsatan Yıldırım, öğrencilerin yetimlerle ilgilenirken merhamet duygusunun arttığının altını çizerek, bu nedenle öğretmenlerin öğrencilerini yetimleri ziyaret etmeleri için teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.Dünyanın her tarafındaki yetim çocuklara ulaşmak zorunda olduklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:"1993'te İHH olarak ilk tüzüğümüzü hazırladık, mahkemeye verdik. Mahkeme yetimlerle ilgilenme maddesini reddetti. O gün 'Allah nasip ederse 20 seneye kalmaz, Yetim Vakfı kurarız' dedim. 2 sene önce de Yetim Vakfı kuruldu. Ne isterseniz Allah onu veriyor. Bu yüzden 'Ya Rabbi, diline, dinine, ırkına bakmadan yeryüzündeki bütün yetimleri kurtarmak istiyoruz' demeliyiz. Öyle yola çıkacağız."Yıldırım, savaşlarda yetim köylerinin bombalanmaması ve korunma altına alınması için Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na başvuracaklarını sözlerine ekledi.Devran Koleji Genel Müdürü Adem Yıldırtan da Bangladeş'te 32 yetim çocuğun barındığı Babu'l - Aman Yetimhanesi'nin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve kardeşlik köprüsü kurmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı'yla ortak bir çalışma başlattıklarını söyledi.
Yıldırtan, bu çalışmayla yetim çocukları bağırlarına basacaklarını, onların acı, keder ve sıkıntılarına çare olmayı hedeflediklerini ifade etti. Konuşmaların ardından, Yıldırım ve Yıldırtan, protokolü imzaladı. - Babu'l - Aman YetimhanesiBangladeş'in başkenti Dakka'da 2013 yılında inşa edilen yetimhanede, yatakhane, çalışma odaları, idare odası, mutfak ve toplantı salonu yer alıyor. Yetimhanede, 32 çocuğun eğitim, gıda, sağlık, giyim ve sosyal ihtiyaçları karşılanıyor.