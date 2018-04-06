İHH, Doğu Gutalılara yardım eli uzatıyor - AZEZ

- Şibeyran köyünde kurulan geçici barınma merkezinden detaylar - Doğu Gutalılara yardım paketi dağıtılması - Doğu Gutalılara sıcak yemek dağıtılmasıAZEZ/BAB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sığınan sivillere yardım eli uzatıyor.İHH, Bab ilçesinin Şibeyran köyünde kurulan geçici barınma merkezinde ağırlanan Doğu Gutalılara günlük sıcak yemek dağıtıyor.Tahliye edilen sivilleri yolda karşılayan İHH görevlileri, acil yardım paketi, su, konserve yiyecek, ekmek, meyve ve çocuk bezi veriyor.İHH Kilis basın sorumlusu Ali İmran Durman AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kuşatmadan kaçıp İdlib bölgesine gelen aileleri karşılayıp, kamplar kurmuştuk. Son günlerde ise Guta’dan Fırat Kalkanı bölgesine gelen aileleri karşılayıp geçici barınma merkezlerine yerleştirdik." dedi. Son üç günde 1147’si çocuk, 175’i yaralı, toplam 3 bin 289 kişi Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ve ona komşu Azez ilçesine ulaştı.