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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
İHH Derneği Suriyeli yetimlere ve ailelere iftar verdi

İHH Derneği Suriyeli yetimlere ve ailelere iftar verdi

İftar Programından genel ve detay

Beraberlik Yetim Çocuk Allah 

-Bursa İHH Yetim Birimi sorumlusu Adem Demir ile röportaj
-İkram edilen yemeklerden detay

( HATAY ) HATAY

- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Hatay’da yaşayan Suriyeli yetim ve ailelerine iftar verdi. Bursa İHH Yetim Birimi tarafından, Yayladağı ilçesindeki Geçici barınma merkezi bahçesinde organize edilen iftara, barınma merkezi ve ilçe merkezinde yaşamlarını sürdüren 335 yetim çocuk ve Suriyeliler katıldı.
Türkmenlere özgü Keşkek ve Kara Yahni denilen geleneksel yemeklerin pişirilip ikram edildiği iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.
İHH Bursa Şubesi Yetim Birimi Sorumlusu Adem Demir, yaptığı açıklamada, 8 yıldır devam eden savaşın, ailelerin yanı sıra kültürel ve manevi parçalanmalara da sebep olduğunu söyledi.

Bu vesileyle birlik ve beraberliğin yanı sıra kardeşlik hukukunu geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Demir, ”her yıl düzenli olarak bu kardeşlerimizi iftar sofralarında bir araya getiriyoruz. Bundan sonrada inşallah çalışmalarımız sürecek.” Şeklinde konuştu.
İftar, yapılan yemek duasıyla sona erdi.
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