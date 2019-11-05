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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı - HATAY

İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı - HATAY

- Reyhanlı lojistik merkezi - Yükleme işlemi - İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun ile röportaj İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldıHATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'ye bir ayda 107 tırlık kışlık yardım gönderildi.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik kış yardımlarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Yardım tırlarının Reyhanlı'daki lojistik merkezlerinde hazırlandığını anlatan Tosun, "Saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın kamplara gelen ailelere son bir ayda 107 tırlık yardım ulaştırdık. Halı ve çadır ile çeşitli gıda kolilerinin dağıtımı yapıldı.'' dedi.
Tosun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Muhabir Hanlı 

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