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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İHH’den “Sıcak bir iyilik” - KİLİS

İHH’den “Sıcak bir iyilik” - KİLİS

- Çadır kentten detaylar - Sobaların dağıtımından detaylarİHH’den “Sıcak bir iyilik” - İHH Kilis Basın Birimi yetkilisi Yakup Alaca: - “Acil battaniye, kışlık kıyafet ve sobaya ihtiyaç var” - “Kış mevsiminin gelmesiyle kamplarda yaşam gittikçe zorlaştı”KİLİS (AA) - İnsani Yardım Vakfı (İHH), Fırat Kalkanı Bölgesi'nde, Halep’in Bizza ilçesi kırsalında kurulan Bizza kampında yaşayan 150 Suriyeli aileye soba dağıttı.
İHH Kilis Basın Biriminden Yakup Alaca, yaptığı açıklamada, "Sıcak bir iyilik" kampanyası kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade etti.
Dünyanın dört bir yanında yoksulluk, savaş ve doğal afetler sebebiyle milyonlarca insanın kış aylarını zorlu şartlar altında geçirdiğine dikkati çeken Alaca, şunları kaydetti:"Soğuğun yanı sıra çocuk ve yetişkinler hastalıklar ile mücadele etmeye çalışıyor. Sığınacak sıcak bir yuvadan mahrum mülteciler için şartlar daha da zorlaşırken soğuktan dolayı ölümler meydana geliyor. Sobalarımızı kurduk çok şükür. Aileler sıcak bir ortama kavuştular. Kış en çok küçücük bedenleri ile yaşama tutunmaya çalışan çocukları zorluyor. Onların geceleri daha sıcak bir yuvada sağlıklı bir şekilde uyumaları için eksiklerini tamamlamaya gayret gösteriyoruz."Suriye’de sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Alaca, "Kış mevsiminin gelmesiyle çadırlarda yaşam oldukça zorlaştı. Aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çok sayıda kampta sel meydana geldi. Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı bulunuyor. Bu ihtiyaç malzemelerini de bağışçılarımızın destekleriyle en kısa zamanda temin ederek savaş mağduru ailelere ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Hastalık Mülteci Çalışan Çocuklar Doğal Afet Yağan 

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