Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İHH’den Doğu Gutalı ailelere mobil aşevi - HATAY

İHH’den Doğu Gutalı ailelere mobil aşevi - HATAY

- İHH’den Doğu Gutalı ailelere mobil aşevi - Mobil aşevinin yola çıkmasından detay görüntüler - İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun'un konuşması - Mobil aşevinin kurulacak olduğu alana gelmesiİHH’den Doğu Gutalı ailelere mobil aşevi - Vakıf tarafından İdlib kırsalına konuşlandırılan mobil aşevinden, Doğu Guta’dan tahliye edilenlere sıcak yemek dağıtılacakHATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Doğu Guta’dan tahliye edilenler için İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne mobil aşevi konuşlandırdı.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Doğu Guta’dan gelen ailelerin kendi imkanlarıyla sıcak yemek pişirene kadar mobil aşevinin hizmet vereceğini söyledi.

Ailelerin yanların bir şey getiremediklerini belirten Tosun, ''Doğu Guta’dan gelen aileler ölümden kaçarak İdlib’e geldiler. Yanlarında hiçbir araç gereç bulunmuyor. Biz bu ailelerin barınabilmeleri için İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde çadır kurumuna başladık. Bu alan içerisinde yaklaşık 500 çadır kuracağız. Şimdiye kadar yüz aileyi çadırlara yerleştirdik." ifadesini kullandı.Tosun, mobil aşevinden ailelere düzenli olarak yemek dağıtılacağını aktararak şunları kaydetti:"Çadırlara yerleştirdiğimiz ailelere sıcak yemek ulaştırabilmek amacıyla mobil aşevimizi kamp alanına konuşlandırdık. Bu aşevimizden bir öğünde 3 bin kişiye sıcak yemek çıkarma imkanımız bulunuyor. Arkadaşlarımız çadırlara yerleştirilen ailelere hazırladıkları yemek fişlerini dağıtıyorlar. Bu fişlerle ailelerdeki kişi sayısına göre kontrollü bir biçimde dağıtım yapacağız. Yarın itibariyle mobil aşevimizden yemek üretimlerimiz başlayacak."

İdlib Trol 

İlgili Foto Galeriler
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı