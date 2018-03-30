İHH’den Doğu Gutalı ailelere mobil aşevi - HATAY

- İHH’den Doğu Gutalı ailelere mobil aşevi - Mobil aşevinin yola çıkmasından detay görüntüler - İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun'un konuşması - Mobil aşevinin kurulacak olduğu alana gelmesiİHH’den Doğu Gutalı ailelere mobil aşevi - Vakıf tarafından İdlib kırsalına konuşlandırılan mobil aşevinden, Doğu Guta’dan tahliye edilenlere sıcak yemek dağıtılacakHATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Doğu Guta’dan tahliye edilenler için İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne mobil aşevi konuşlandırdı.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Doğu Guta’dan gelen ailelerin kendi imkanlarıyla sıcak yemek pişirene kadar mobil aşevinin hizmet vereceğini söyledi.
Ailelerin yanların bir şey getiremediklerini belirten Tosun, ''Doğu Guta’dan gelen aileler ölümden kaçarak İdlib’e geldiler. Yanlarında hiçbir araç gereç bulunmuyor. Biz bu ailelerin barınabilmeleri için İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde çadır kurumuna başladık. Bu alan içerisinde yaklaşık 500 çadır kuracağız. Şimdiye kadar yüz aileyi çadırlara yerleştirdik." ifadesini kullandı.Tosun, mobil aşevinden ailelere düzenli olarak yemek dağıtılacağını aktararak şunları kaydetti:"Çadırlara yerleştirdiğimiz ailelere sıcak yemek ulaştırabilmek amacıyla mobil aşevimizi kamp alanına konuşlandırdık. Bu aşevimizden bir öğünde 3 bin kişiye sıcak yemek çıkarma imkanımız bulunuyor. Arkadaşlarımız çadırlara yerleştirilen ailelere hazırladıkları yemek fişlerini dağıtıyorlar. Bu fişlerle ailelerdeki kişi sayısına göre kontrollü bir biçimde dağıtım yapacağız. Yarın itibariyle mobil aşevimizden yemek üretimlerimiz başlayacak."