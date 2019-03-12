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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
İHH'den Afrin'deki 2 bin aileye yardım İzle

İHH'den Afrin'deki 2 bin aileye yardım İzle

- İHH Tarafından yardım dağıtımı görüntüleri - Detay görüntüler - Gıda kolisi, kömür, halı, yatak ve battaniyenin de aralarında bulunduğu yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldıHATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye insani yardımda bulundu.İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gıda kolisi, bebek kiti, kömür, halı, yatak ve battaniye gibi yardım malzemelerinin, Afrin genelinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye dağıtıldığını belirtti.
Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de insani yardım ve diğer alanlardaki çalışmaları sürdüreceklerini bildiren Tahiroğlu, "Afrin ilçe merkezi ile 6 beldesinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi sivillere destek olmak amacıyla, 12 araçlık konvoydaki malzemeler ekip arkadaşlarımız tarafından dağıtıldı." ifadesini kullandı.

Bebek Bild Gesi İnsani Yardım Yazılı Açıklama 

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