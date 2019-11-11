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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İHH'dan Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardım İzle

İHH'dan Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardım İzle

- Yardım kolilerinin dağıtılması - İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun'un açıklamasıTEL ABYAD (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri ile kırsalındaki 2 bin aileye insani yardım ulaştırdı.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin karşısında bulunan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tosun, "Bu bölgelerde yaşayan sivillerin gıda, hijyen kolisi, battaniye ve çocuk paketi gibi malzemelere ihtiyaçları vardı. Bizde İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu malzemeleri bölge halkına ulaştırdık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 2 binin üzerinde aile faydalandı. Çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.
Tel Abyad ilçe merkezi, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde 13 Ekim'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

İnsani Yardım Terör Örgütü Çakal 

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