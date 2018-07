- İHH'dan Suriye'ye 15 ton sargı bezi

-Selim Tosun ile röp

- Suriye'nin İdlib kentine bağlı Atme kasabasında İHH İnsani Yardım Vakfınca açılan fabrikada 1 yıl içerisinde 15 ton sargı bezi üretildi. Sağlık çalışmaları kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentine bağlı Atme kasabasında 1 yıl önce kurulan fabrikada 15 ton sargı bezi üretildi. Üretilen sargı bezleri hijyenik bir şekilde paketlenerek İdlib’te bulunan çeşitli hastanelere dağıtıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye içerisinde tıbbi malzeme ihtiyacının her geçen gün arttığını söyledi.



İdlib kentine bağlı Atme kasabasında açmış oldukları sargı bezi fabrikası ile bu ihtiyacı gidermeye çalıştıklarını aktaran Tosun, "Suriye içerisindeki hastanelerde hemen her türlü tıbbi malzemeye ihtiyaç duyuluyor. Sargı bezi de bu ihtiyaçların başında geliyor. Bu nedenle İdlib'e bağlı Atme kasabasında yaklaşık 1 yıl önce sargı bezi fabrikası açtık. Fabrikada her gün yaklaşık 50 kilogram sargı bezi üretiyoruz" dedi.

Üretilen sargı bezlerinin İdlib’te bulunan çeşitli hastanelere ücretsiz şekilde dağıtıldığını belirten Tosun, şunları kaydetti: "Bu fabrikayı Kuveyt Kızılayı kurumunun da destekleriyle kurduk. Fabrika sayesinde daha az bir maliyetle çok daha fazla sargı bezi elde ediyoruz. Yaklaşık 1 yıl önce fabrikanın faaliyete başlamasından bu yana 15 ton sargı bezi üretimi yaptık. Bu sargı bezlerini herhangi bir ücret talep etmeden İdlib’te bulunan hastanelere dağıttık. Fabrikamızda sargı bezi üretimimiz devam edecektir. Bu hizmetin gerçekleştirilmesinde desteği olan başta Kuveyt Kızılayı yetkililerine ve tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

