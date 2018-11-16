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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İHH'dan Suriye'de engellilere destek - İDLİB Haberi

İHH'dan Suriye'de engellilere destek - İDLİB Haberi

- İHH'dan bedensel engellilere tekerlekli sandalye dağıtmasıİDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde yaşayan 20 bedensel engelliye tekerlekli sandalye ulaştırdı.İç savaşın sürdüğü Suriye'de bedensel engellilere yönelik çalışmalar başlatan İHH, bu çerçevede 20 bedensel engelliye tekerlekli sandalye yardımı yaptı.İHH Suriye Çalışmaları Basın Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaş mağduru ve doğuştan engelli olan Suriyeliler ülkelerinde devam eden iç karışıklığa rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar. İHH olarak onların yanına olmaya çalışıyoruz. Bu yardımlarla onların çabalarına destek oluyoruz." dedi.
Tosun, bedensel engellilere yönelik temizlik ürünleri yardımı da yapacaklarını ve bin tekerlekli sandalye daha dağıtacaklarını söyledi.

İHH Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri çeşitli alanlarda yardım faaliyetleri yürütüyor.

İç Savaş Bedensel Engelliler Bedensel Engelli Doğuş Tekerlekli Sandalye 

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