İHH'dan İdlib'e yardım çağrısı - AFYONKARAHİSAR Haberi
- İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk'ün DETAY GÖRÜNTÜSÜ - Başkan Ahmet Ertürk'ün konuşmasıİHH'dan İdlib'e yardım çağrısıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Ertürk, partnerliğini yaptıkları İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye’nin İdlib kenti icin acil yardım kampanyası başlattığını bildirdi.Ertürk, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’de 7 yıldır savaşın devam ettiğini ve İdlib’de de tekrar kanlı saldırılarının başladığını belirterek, Türkiye’nin mazlumlara ensar olup kucak açtığını söyledi.
İdlib'de enkaz altından mazlumların çığlıklarının yükseldiğini dile getiren Ertürk, şunları ifade etti:"Bugüne kadar 500 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, yaklaşık 3 milyon kişinin engelli olarak yaşadığı, 5 milyonun üzerinde insanın ülkesini terk etmek zorunda olduğu Suriye'de, bu son saldırılarla yeniden büyük acıların yaşanmaya başlayacağını biliyoruz.Ertürk, Türkiye'nin İdlib’de yaşananlara sessiz kalmayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:"Bu ümmetin, mazlumlara ensar olmasından onur duyuyoruz. Güçlü bir ülke ve milletiz. Hep birlikte bütün zorlukların üstesinden gelebiliriz. Yeter ki fitnecilerin fitnesinden uzak duralım. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın başlatmış olduğu İdlib'e yardım kampanyasına destek için sizlere çağrıda bulunuyoruz. Acil olarak ayni yardım malzemeleri, un, yağ, temel gıda malzemeleri, çadır, battaniye, içilecek su, bebek malzemeleri, hijyen kitlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz."