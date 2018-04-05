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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
İHH'dan Bayırbucak Türkmenlerine yardım - ANKARA

İHH'dan Bayırbucak Türkmenlerine yardım - ANKARA

- Yardım malzemesiyle dolu kamyonet - İnsani Yardım Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan'ın konuşmasıİHH'dan Bayırbucak Türkmenlerine yardım - İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Sinan, yardım malzemeleriyle dolu bir kamyoneti Bayırbucak Türkmenlerine bağışladıklarını söylediANKARA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, Bayırbucak Türkmenlerine yardım malzemesiyle dolu bir kamyonet bağışladıklarını bildirdi.İHH Ankara Temsilciliği önünde açıklamalarda bulunan Sinan, vakıf olarak Suriye krizi çıktığından bu yana çeşitli yardım faaliyetlerinde bulundukları, ancak Bayırbucak'a öncelik verdiklerini belirtti.
İhtiyaç taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını belirten Sinan, Suriye geneline bugüne kadar gıda ve giysi malzemelerinin yanı sıra tıbbi malzeme, ambulans ve itfaiye aracı de gönderdiklerini ifade etti.
Sinan, bu kez gıda malzemelerini yükledikleri kamyoneti de Suriyelilere hediye edeceklerini belirterek, "Acil yardım yapmamız gereken 120 aile vardı. Onlara biz un da göndermiştik. Sembolik olarak burada gıda malzemelerini de yükledik. Arabamızla beraber hepsini onlara göndermiş oluyoruz." dedi.
Bayırbucaklıların yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Sinan, yardım yüklü kamyonetin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bugün yola çıkacağını söyledi.

İtfaiye Aracı Tıbbi Malzeme Yardım Malzemesi Bild 

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