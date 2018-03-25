İHH'dan Afrin ve İdlib'e yardım - KASTAMONU

- Uğurlama töreninden detaylar - Dernek başkanı Mücahit Dağdelenoğlu'nun konuşması - Tırlardan detaylar - Tırların hareket etmesi - Kastamonu 'dan sıhhi malzeme ve un yüklü 3 tır yola çıkarıldıKASTAMONU (AA) - Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Suriye'nin Afrin ve İdlib bölgesine ulaştırılmak üzere, sıhhi malzeme ve un yüklü 3 tır törenle yola çıkarıldı.Kuzeykent Ulu Cami önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Dernek Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, tırların ikisinde hastanelerde kullanılan sıhhi malzeme ve birinde de 500 çuval un bulunduğunu söyledi.
Tırlardaki hastane malzemelerinin Afrin'e ulaştırılacağını, unların ise İHH'nın fırınlarında ekmek yapılarak Afrin ve İdlib'de dağıtılacağını belirten Dağdelenoğlu, "Zulmün sahibi olan Batı medeniyeti bugün İslam dünyasının her noktasında her gün Müslüman kanı içiyor. Özellikle de son 7 yıldır Suriye'de Müslüman kardeşlerimiz her gün kapitalist, emperyalist düzenin dişlileri arasında katlediliyorlar. Şam'da, Doğu Guta'da, Halep'te, İdlib'de, Azez'de, Cerablus'ta, Rakka'da ve Suriye'nin hemen hemen her bölgesinde her gün bir katliam yaşanıyor. " diye konuştu. Suriye'de her gün bir dramın olduğunu vurgulayan Dağdelenoğlu, "Artık o noktaya getirdikler ki savaşın kendi kurallarından çıkıp kimyasal silahlarla insanları katlediyorlar. Batı medeniyetinin yapmış olduğu bu vahşice katliama 'dur' diyebilen ve diyebilecek olan tek millet biziz." dedi. Dağdelenoğlu, tırların ilk olarak Reyhanlı'ya ulaşacağını, buradaki işlemlerin ardından da Afrin'e gideceğini kaydetti. Konuşmanın ardından tırlar, dualarla uğurlandı.