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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İHH'dan Afrin kent merkezine yardım Haberi

İHH'dan Afrin kent merkezine yardım Haberi

Araçların şehri girişi

Gıda Yardımı İçme Suyu İnsani Yardım Terör Örgütü 

-Yapılan yardımlar
-Detaylar
-Selim Tosun röp.

( AFRİN ) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK terör örgütünden kurtarılan Afrin kent merkezindeki ailelere gıda yardımında bulunuldu AFRİN

- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK terör örgütünden kurtarılan Afrin kent merkezindeki ailelere gıda yardımında bulundu. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, 18 Mart tarihinde PYD/PKK teröründen temizlenen Afrin kent merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) giriş yaptıktan hemen sonra bölge halkına yönelik insani yardım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Tosun, Afrin kent merkezindeki ailelere gıda kolisi, temiz içme suyu, ekmek ve taze meyve dağıttıklarını ifade etti.
Terör örgütünden temizlenen Afrin kent merkezindeki sivillerin zor şartlar altında yaşamaya devam ettiklerini söyleyen Tosun, "İnsanlar terör örgütünün zulmü altında zor şartlarda hayatta kalmayı başarmışlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin kent merkezini terörden temizlemelerinin ardından 3 gündür insani yardım paketleri ile bölge halkına yardım ulaştırıyoruz. Yardımlarımız genellikle insanların ihtiyaç duyduğu gıda kolisi, temiz içme suyu, ekmek ve taze meyveden oluşuyor" şeklinde konuştu.
Tosun, Afrin kent merkezindeki sivillere insani yardımların aralıksız devam ettirileceğini sözlerine ekledi.
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