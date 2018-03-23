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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İHH'dan Afrin'deki halka sıcak yemek - AFRİN

İHH'dan Afrin'deki halka sıcak yemek - AFRİN

- İHH'nın gezici aşevinden sıcak yemek dağıtımı yapması - Yemek sırasında bekleyen Afrin liler - İHH Suriye çalışmaları koordinasyon ekibinden Enes Kandemir ile röportajİHH'dan Afrin 'deki halka sıcak yemek - İHH İnsani Yardım Vakfı, terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde kurduğu aş evinde günde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımına başladıAFRİN (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde halka sıcak yemek dağıtımına başladı.
İHH Suriye çalışmaları koordinasyon ekibinden Enes Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin ilçe merkezinin kurtarılmasıyla ilçede kurdukları aş evinde günde 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarmaya başladıklarını belirtti.
Kandemir ayrıca Afrin 'de yaşayan bin aileye ekmek, patates, çocuk bezi ve su yardımı yaptıklarını söyledi.

İHH olarak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine gıda, çocuk bezi, mama ve su dağıtımlarını sürdürdüklerini ifade eden Kandemir, Şengal köyünde 80, Meydan Akbez köyünde 160 ve Kusanlı köyünde 70 aileye un, ekmek, gıda kolisi ve çocuk bezi dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.
TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti. Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.

Muhabir Gesi Terör Örgütü Teröristler 

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