İHH’dan 8 Mart vicdan hareketi etkinliği

-Basın Açıklaması İHH Mardin Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Acar açıklama

-Alkışlarla basın açıklaması son bulması



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’de İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Suriye’de rejim tarafından tutuklu bulunan 7 bin kadın ve çocuğun serbest bırakılması için basın açıklaması yapıldı. Artuklu ilçesinde bulunan Şakir Nuhoğlu Camisi önünde düzenlenen açıklamada katılımcılar adına konuşan İHH Mardin Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Acar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 110 ülkede Suriye'de yaşanan zulme dikkat çekmek için meydanlarda olduklarını söyledi.



Vicdan Hareketi'nin tüm çocuklar yaşasın, tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatif olduğunu belirten Acar, Vicdan Hareketi insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketi olduğunu söyledi.



Geçen yıl 8 Mart’ta, dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya gelerek Vicdan Konvoyu ile 10 binin üzerinde kadınla Suriye sınırında buluştuklarını aktaran Acar dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için seslerini yükseltiklerini söyledi.



Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ettiklerini söyleyen Acar şunları kaydetti: "Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olabilecektir."

