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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İHH, 112 Acil Servis ekiplerini unutmadı

İHH, 112 Acil Servis ekiplerini unutmadı

pastadan görüntü

Barla Asılsız İhbar Sağlık Çalışanları Ağrı Merkez 

-röp.

( BURSA ) BURSA

- İHH İnegöl Acil Yardım Arama Kurtarma ekipleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında sağlık çalışanlarını ziyaret etti. İHH İnegöl Acil Yardım Arama Kurtarma ekipleri, 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan 112 acil sağlık hizmetleri haftasında İnegöl 2 No’lu acil sağlık hizmetleri istasyonunu ziyaret etti. Noktada bulunan görevlilerle bir süre sohbet eden ekip daha sonra 112 Acil Servis logulu pasta ikramında bulundu. Sadece sahada değil böyle özel günlerde birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İHH İnegöl Acil Yardım Arama Kurtarma ekip sorumlusu Yavuz Bayram, "112 acil çağrı merkezleri asılsız ihbarlarla gereksiz yere meşgul ediliyor. Arkadaşımdan ayrıldım, kedim hasta, canım sıkkın, şeklinde gelen çağrılar oluyor. Özellik İnegöl bağlamında bunlara dikkat edilmesini rica ediyoruz" diye konuştu.
(SA-AÇ)
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